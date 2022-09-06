Шенген для россиян подорожает в два раза

6 сен. 17:52

После отмены соглашения об упрощенном визовом режиме стоимость шенгенских виз для граждан России выросла в цене с 35 евро до 80 евро. Об этом говорится в опубликованном во вторник разъяснении Еврокомиссии по поводу решения об прекращении действия соглашения по визам.

Кроме того, с 10 до 45 дней увеличится максимальный срок изготовления визы, а также будет расширен список документов, необходимых для получения визы. "Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с 35 евро до 80 евро, максимальный срок изготовления визы увеличивается с 10 до 15 дней, может быть продлен до 45 дней", - сказано в заявлении.

Ужесточены также будут правила выдачи многоразовых виз. При этом допускается возможность снижения стоимости виз по "гуманитарным обстоятельствам".

Новые правила будут действовать неограниченное количество времени, до нового постановления Еврокомиссии и Совета ЕС, передает ТАСС.