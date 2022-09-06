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Путь в Прогресс отремонтировали на Ставрополье 

Путь в Прогресс отремонтировали на Ставрополье 

Более двух километров нового асфальта постелили на улице Кабардинской в поселке Прогресс Кировского округа, сообщило в правительстве СК. 
Уточняется, что работы велись в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие транспортной системы". Сумма контракта превысила 17 миллионов рублей, 
По словам врио главы Кировского округа Николай Новопашин, в первую очередь уделяется внимание дорогам, ведущим к социально значимым объектам. В этом году в округе было отремонтировано более 13 км дорог.

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