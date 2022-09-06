Путь в Прогресс отремонтировали на Ставрополье 

6 сен. 21:59

Более двух километров нового асфальта постелили на улице Кабардинской в поселке Прогресс Кировского округа, сообщило в правительстве СК.

Уточняется, что работы велись в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие транспортной системы". Сумма контракта превысила 17 миллионов рублей,

По словам врио главы Кировского округа Николай Новопашин, в первую очередь уделяется внимание дорогам, ведущим к социально значимым объектам. В этом году в округе было отремонтировано более 13 км дорог.