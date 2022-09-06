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Патриарх Кирилл назвал Москву островом свободы 

Патриарх Кирилл назвал Москву островом свободы 

Москва остается островом свободы и духовного сопротивления богоборчеству и отмене морали в мире, выразил мнение патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Предстоятель РПЦ во вторник совершил богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. В Русской православной церкви 6 сентября отмечают память святителя Петра – митрополита Киевского, Московского и всея Руси, который в начале XIV века на фоне постоянных набегов кочевников на Киев перенес митрополичью кафедру из Киева во Владимир, а в 1325 году – в Москву, передает РИА Новости.

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