Патриарх Кирилл назвал Москву островом свободы 

6 сен. 21:25

Москва остается островом свободы и духовного сопротивления богоборчеству и отмене морали в мире, выразил мнение патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель РПЦ во вторник совершил богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. В Русской православной церкви 6 сентября отмечают память святителя Петра – митрополита Киевского, Московского и всея Руси, который в начале XIV века на фоне постоянных набегов кочевников на Киев перенес митрополичью кафедру из Киева во Владимир, а в 1325 году – в Москву, передает РИА Новости.