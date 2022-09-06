Песков: уровень жизни в Европе падает 

6 сен. 21:15

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что компаниям и людям в Европе становится хуже, уровень жизни падает. По его словам, это неизбежно будет провоцировать вопросы к руководству европейских стран.

"Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает", - сказал он, комментируя протесты в европейских странах на фоне энергокризиса.

Далее он отметил, что "это очевидная реальность и, конечно, вопросов у простых граждан к руководству их стран будет появляться все больше и больше". "Не наше дело как-то это комментировать, не наше дело это трактовать - пусть этим занимаются те руководители западных стран, которые принимают те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения", - цитирует ТАСС.