В Дагестане открывается новый курорт

6 сен. 21:05

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что первые объекты нового морского курорта на побережье Каспия в Дагестане могут начать принимать туристов уже через 3 года.

"Этот курорт имеет ряд аспектов международного значения, ни одна прикаспийская страна не присоединилась к недружественным действиям Запада в отношении России. Через территорию Дагестана проходит международный транспортный коридор Север-Юг… И курорт будет расположен всего лишь в 60 километрах от самой южной границе России", - сказал он на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее глава региона сообщал о том, что планируется приступить к созданию круглогодичного города-курорта в Каякентском районе республики, помимо рекреационной зоны там будет построен всероссийский детский центр по типу "Артека".