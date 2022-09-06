США полностью перестали сотрудничать с РФ по антитеррору

6 сен. 18:25

Контакты между РФ и США по антитеррору продолжались, несмотря на сложности в отношениях, но сейчас Вашингтон прервал их и пытается "выдавить" Москву из международных форматов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков в опубликованном во вторник интервью "Российской газете".

"В настоящее время США прервали все двусторонние контакты и пытаются выдавить Россию из устоявшихся международных форматов сотрудничества на данном направлении", - констатировал он в беседе с "Российской газетой".

Далее Коков заверил, что сделать им это не удается, "возможности продолжения конструктивного диалога и развития ранее достигнутых договоренностей с западными странами по вопросам антитеррора в настоящее время минимальны", передает ТАСС.