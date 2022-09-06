В Чечне сообщили о снижении младенческой смертности

6 сен. 18:05

Показатель младенческой смертности в Чечне за девять лет снизился в 2,5 раза - с 17,2 на 1 тыс. родившихся живыми в 2013 году до 6,7 в 2021 году, сообщил данные статистики директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии Н.А. Лопаткина - филиал НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН Олег Аполихин.

По его словам, это самый большой темп снижения данного коэффициента среди всех регионов России. "С 2013 по 2021 год по СКФО младенческая смертность снизилась практически два раза, с 12,2 до 6,4 на 1 тыс. родившихся живыми. В Чеченской Республике с 2013 года младенческая смертность снизилась в 2,5 раза, с 17,2 до 6,7 на 1 тыс. родившихся живыми [данные за 2021 год, за январь-июнь 2022 года показатель также составил 6,7]", - сказал он, выступая на полях Восточного экономического форума.