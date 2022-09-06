Володин: мировое сообщество устало от двойных стандартов США и ЕС

6 сен. 22:05

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что мир устал от западных двойных стандартов, которые навязывают "неравноправные условия сотрудничества".

"Мир устал от двойных стандартов Вашингтона и Брюсселя, от навязывания неравноправных, невыгодных условий сотрудничества во всех сферах: экономике, передовых технологиях, безопасности", - сказал он в ходе парламентского форума БРИКС.

Далее Володин отметил, что вводя "незаконные санкции", Вашингтон и его приспешники сами дискредитировали свою экономическую модель.