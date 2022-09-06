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В Госдуме поддержали идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС

В Госдуме поддержали идею увеличить долю нацвалют в расчетах в рамках БРИКС

Россия поддерживает увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между странами БРИКС, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что по его мнению  глобальная торговая система нуждается в дедолларизации.

"Поддерживаем увеличение доли национальных валют в финансовых расчетах между нашими странами. Глобальная торговая система нуждается в дедолларизации", - отметил Володин в ходе выступления на Восьмом Парламентском форуме БРИКС.

Далее парламентарий отметил, что это будет способствовать не только демократизации международной торговой системы и повышению роли развивающихся стран, но и устойчивости.

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