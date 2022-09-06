Холода на Кубани приближаются к пиковым значениям

6 сен. 17:06

Температура воздуха днем составит от +18 до +23 градусов, на побережье Черного моря - до +26.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на

В среду, 7 сентября холода в Краснодарском крае приблизятся к пиковым значениям. Так, ночью будет от +7 до +12 градусов, в горах - от +2 до +7. Днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов, на побережье Черного моря - до +26 градусов. Ветер – до 12 м/с в Новороссийске - до 18. Осадков не прогнозируется.

Ночные температуры 8 сентября не изменятся, а днем немного потеплеет до +27 градусов.