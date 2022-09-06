Салливан назвал причину ухода с поста посла США в России

6 сен. 16:54

Экс-посол США в России Джон Салливан рассказал, что неожиданно ушел в отставку из-за смертельного заболевания у жены, об этом пишет газета Politico.

Издание уточняет, что у Грейс Родригес был рак, она ушла из жизни накануне. За несколько дней до этого ее состояние ухудшилось.

"Я не хочу, чтобы кто-то думал, что я не исполнял свои обязанности", - подчеркнул Салливан.

Бывший посол обратил особое внимание на то, что решение об отставку было связано с его супругой, а не с ситуацией на Украине либо политикой американского президента Джо Байдена.