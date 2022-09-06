В Узбекистане впервые в истории состоится концерт колокольного звона

6 сен. 16:51

Первый в истории Узбекистана концерт колокольного звона пройдет в Ташкенте 8 сентября.

Бесплатное мероприятие начнется в 12.00 на Соборной площади Свято-Успенского кафедрального собора в Ташкенте, концерт продлится 40 минут.

Единственный концерт колокольного звона в республике даст руководитель Московской школы звонарей Илья Дроздихин. В программу включены как традиционные звоны, так и импровизации.

Колокольня кафедрального собора зазвучит Московскими, Ростовскими, Архангельскими и многие другими звонами. Желающие смогут посмотреть видеотрансляцию с колокольни, а ведущий расскажет обо всех особенностях исполняемых звонов.

По окончании концерта звонарей Узбекистана ждет мастер-класс на учебной звоннице. Мероприятие станет началом для создания Ташкентской школы звонарей.