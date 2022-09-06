Путина попросили разрешить регионам вводить курортный сбор

6 сен. 16:41

Глава рабочей группы Госсовета по туризму, губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил разрешить регионам самостоятельно вводить курортный сбор. Инициативу он озвучил на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

Чиновник напомнил, что в текущем году завершается эксперимент по введению курортного сбора, запущенный в 2018 году в ряде регионов.

"Эффект очевидный. В связи с этим прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение разработать и внести в Госдуму проект соответствующего федерального закона о предоставлении субъектам РФ права введения гостевого сбора", - цитирует губернатора РИА Новости.