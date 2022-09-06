Пожар в предгорье Алматы опасно приблизился к домам

6 сен. 16:29

В Алматы в районе Кенсайского кладбища горит сухая трава и кустарник, огонь вплотную подобрался к жилым домам, пишет Sputnik Казахстан.

"Тушение пожара осложняется тем, что подать воду на такую высоту практически невозможно, поэтому сотрудники противопожарной службы вынуждены работать хлопушками", - отметили в издании.

От места возгорания до ближайших домов, расположенных ниже по склону остается около 200 метров. Главная задача сотрудников противопожарной службы - не допустить огонь до домов.

На одном склоне возгорание удалось ликвидировать, по второму склону окапывают линию, чтобы остановить распространение огня.

В тушении заняты 100 человек и восьми единиц техники.