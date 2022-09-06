Путин поручил проработать создание единого органа в сфере туризма

6 сен. 16:16

Президент России Владимир Путин призвал рассмотреть вопрос о едином регулирующем органе в области туризма. Поручение глава государства озвучил сегодня по итогам обсуждения темы на заседании президиума Госсовета.

Соответствующее предложение выдвинул глава Приморского края Олег Кожемяко.

"Проработайте дополнительно", - отреагировал российский лидер.

Идею раскритиковал вице-премьер Дмитрий Чернышенко: по его словам, существующая конфигурация, когда отраслью занимаются Ростуризм, Минстрой и профильный зампред правительства, оптимальна и в изменениях не нуждается.