Когда H&M окончательно закроется в России?

6 сен. 16:03

Магазины шведского бренда H&M будут работать в России до тех пор, пока не будет распродана большая часть стока, объяснили в компании, пишет РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что бренд намерен окончательно закрыть свои российские магазины 30 ноября.

"Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно", - уточнили в пресс-службе организации.

В сообщении подчеркивается, что в компании сделают все возможное, чтобы "завершить рабочие процессы ответственным образом", уделяя особое внимание справедливому и тактичному способу расставания с коллегами.

Продажа остатков товара стартовала 2 августа в магазинах в столичных торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".