Инвестиционные уполномоченные появились в Ингушетии

6 сен. 16:01

В Ингушетии сформирован институт инвестиционных уполномоченных - специальные представители органов местного самоуправления займутся привлечением внебюджетных средств в социально-экономическое развитие городов и районов республики, об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

"В задачи этой категории муниципальных чиновников входит привлечение инвестиций в экономику, оказание поддержки в сопровождении реализуемых проектов, информирование инвесторов о форматах господдержки, анализ инвестиционной деятельности на территории своего муниципалитета", - приводит слова представителя кабинета министров "Интерфакс".

Он отметил, что Минэкономразвития Ингушетии послало муниципалитетам методические рекомендации, утвержден список инвестиционных уполномоченных.

В региональном правительстве считают, что нововведение поможет местным властям активизировать работу с инвесторами, реализующими крупные проекты, для предоставления информации об объемах инвестиций в Северо-Кавказстат.