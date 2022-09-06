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Россия приглашает к себе туристов из недружественных стран

Россия приглашает к себе туристов из недружественных стран

Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на заседании Госсовета по туризму, предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность запуска электронных виз.

Также она заявила, что, несмотря на недружественные действия ряда стран в отношении российских туристов, которые не хотят их видеть, необходимо знакомить иностранцев с Россией. "Мы их туристов были бы рады видеть, пусть тратят здесь свои деньги", - цитирует ее РИА Новости.

"Поэтому просим Вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного механизма", - добавила глава Ростуризма.

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