Россия приглашает к себе туристов из недружественных стран

6 сен. 15:55

Глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая на заседании Госсовета по туризму, предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность запуска электронных виз.

Также она заявила, что, несмотря на недружественные действия ряда стран в отношении российских туристов, которые не хотят их видеть, необходимо знакомить иностранцев с Россией. "Мы их туристов были бы рады видеть, пусть тратят здесь свои деньги", - цитирует ее РИА Новости.

"Поэтому просим Вас вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого долгожданного механизма", - добавила глава Ростуризма.