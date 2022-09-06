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На всех российских морях будут созданы всесезонные федеральные курорты

На всех российских морях будут созданы всесезонные федеральные курорты

Президент РФ Владимир Путин призвал активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей.

"Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. И тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны", - заявил президент на заседании Госсовета по туризму в рамках ВЭФ.

По словам Путина, на этих курортах каждый год смогут отдыхать до 10 млн человек.

Туризм отличается огромным мультипликативным эффектом, способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса, подчеркнул российский лидер.

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