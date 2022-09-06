На всех российских морях будут созданы всесезонные федеральные курорты

6 сен. 15:47

Президент РФ Владимир Путин призвал активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей.

"Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Черного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. И тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны", - заявил президент на заседании Госсовета по туризму в рамках ВЭФ.

По словам Путина, на этих курортах каждый год смогут отдыхать до 10 млн человек.

Туризм отличается огромным мультипликативным эффектом, способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса, подчеркнул российский лидер.