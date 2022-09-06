Мошенник обманул фермера из Усть-Лабинска на 20 тонн кабачков

6 сен. 15:36

Фермер из Усть-Лабинского района лишился 20 тонн кабачков - мошенник из Оренбурга забрал урожай и скрылся.

Полицейские установили, что злоумышленник пообещал реализовать кубанские кабачки в Перми. Он погрузил богатый урожай в автомобиль, взял с фермера 50 тыс рублей предоплаты и скрылся. Общая сумма ущерба составила 650 тыс рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Правоохранителям удалось задержать похитителя овощей, им оказался 30-летний житель Оренбургской области. Вместе с ним задержан его сообщник - документы и номера на автомобиле они подделывали вместе.

Возбужденное уголовное дело по статье о мошенничестве. Кубанские кабачки могут обойтись злоумышленнику в шесть лет колонии.