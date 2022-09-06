Высокогорный литературный фестиваль пройдет в Грузии

6 сен. 15:34

Международный литературный фестиваль "Зе-картан" проведут в высокогорных районах Шуахеви и Хуло с 23 по 26 сентября, такое сообщение распространили организаторы.

Его цель - популяризация высокогорья и придание импульса творческой деятельности региона. На "Зе-картан" в этом году приедут писатели Ростом Чхеидзе, Шорена Лебанидзе, Бату Данелия, Ива Пезуашвили, Георгий Арабули и многие другие.

"Уже десять лет нашу публику балуют встречами с выдающимися авторами, литературными вечерами, публичными лекциями, фольклорными концертами, выставками, спектаклями, кинопоказами. И в этом году нас ждут разнообразные и творчески заряженные встречи", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

В частности, в культурной части фестиваля запланирован фильм Бесо Соломонашвили "Огород в зоне конфликта".

Напомним, международный литературный фестиваль "Зе-картан" выиграл "конкурс грантов на проведение фестивалей на административной территории Аджарской Автономной Республики", который проводило министерство образования, культуры и спорта Аджарии.