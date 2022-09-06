Путин: пора возродить курорты Каспия

6 сен. 15:20

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума, заявил о необходимости возрождения курортной зоны Каякент на Каспии.

Он напомнил, что в советское время здравница была одной из лучших в стране, сообщает РИА Новости.

"Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране", - сказал он.

Также российский лидер рекомендовал властям активнее использовать туристический потенциал Дальнего Востока, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей.

"Надо тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек", - добавил глава государства.