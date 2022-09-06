Юг России и Большой Кавказ может связать новая автодорога

6 сен. 15:18

Построить трассу, которая свяжет юг России и Кавказ предложил глава Дагестана Сергей Меликов.

Идея заключается в том, чтобы проложить дорогу через Кавказские Минеральные Воды, Лаго-Наки, курорты горного кластера Сочи и Архыз.

"Таким образом могут быть соединены территории очень важные для юга и для Кавказа - восточный юг России и Большой Кавказ", - сказал Меликов во вторник в ходе семинара по подготовке к заседанию президиума Госсовета РФ.

Он полагает, что развитие туризма "необходимо рассматривать в более широких аспектах и в более широких пространственных параметрах - в пределах макротерриторий".

Это позволит увязать "практически, все виды туризма: морской, пляжный, горный, экотуризм, этнотуризм, автотуризм и другие виды", пояснил глава Дагестана.