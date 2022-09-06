Легенда итальянского футбола оказался в восторге от игры грузинского футболиста

6 сен. 15:01

Чемпион мира в составе сборной Италии, экс-игрок "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро остался доволен игрой футболиста "Наполи" Хвичи Кварацхелия. По его словам, грузин создан для европейских чемпионатов.

"Стал ли "Наполи" слабее после перехода Калиду Кулибали в "Челси", а Лоренцо Инсинье в "Торонто"? Нет, наоборот, думаю, что "Наполи" стал сильнее. Я восхищаюсь работой Лучано Спаллетти. У клуба позитивный настрой и менталитет, достойный топ-команды. Кварацхелия непредсказуем и талантлив, он создан, чтобы играть в Европе", - цитирует его La Gazzetta dello Sport.

Хвича перешел в "Наполи" из батумского "Динамо" летом этого года. До этого он защищал цвета "Рубина" и "Локомотива". На счету футболиста четыре мяча и один голевой пас в пяти играх чемпионата Италии.