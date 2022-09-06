Родные деликатесы - к новому году Россия полностью обеспечит себя устрицами

6 сен. 14:47

К концу 2022 года России может полностью обеспечить себя устрицами, следует из исследования Россельхозбанка. Устричный рынок был изучен в преддверии Восточного экономического форума, который проходит с 5 по 8 сентября.

В 2013 года Россия производила 2 тонны этого вида моллюска, в 2021 году - 4,6 тыс тонн в 2021 году. В прошлом году импортных устриц на российском рынке было около 400 тонн - моллюсков везли из Марокко, Новой Зеландии и Японии, ранее закупки делали и у поставщиков из Европы и США.

Сегодня доля отечественных устриц в потреблении уже превышает 90%. ПО итогам года самообеспечение будет стремиться к 100%, а объем рынка составит примерно 5 тыс тонн.

"Масштабное производство устриц в России началось только в 2014 году, в Краснодарском крае. Сейчас география аквакультуры этих морских деликатесов распространилась по всей прибрежной территории страны: от Черноморского побережья до Приморского края", - рассказал глава Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов.

Основные потребители деликатеса - Москва, Санкт-Петербург, курортные зоны и города-миллионники.