Нелегитимный ястреб на посту премьера Великобритании

Британская избирательная система по международным стандартам считается демократичной. Партии выбирает народ, а кабмин – победившая на выборах партия. Однако, когда дело доходит до чехарды во власти, демократичность оказывается весьма условной. Недавно после скандала с вечеринками ушел в отставку премьер Борис Джонсон. Досрочно уходила и его предшественница Тереза Мэй, потому что не могли никак договориться с Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. И Джонсона, и его последователя выбирали консерваторы на правах правящей партии. На бумаге все верно, ничего не нарушено. А что говорит общественное мнение – важный индикатор легитимности в демократических странах?

Кандидатуру новоизбранного премьер-министра Элизабет Трасс не одобряет как минимум половина граждан Великобритании. По опросам YouGov, 17% респондентов "относительно разочарованы" назначением Трасс, а 33% - "очень разочарованы". Еще 28% затруднились ответить. Личностью нового премьера довольны лишь 22% граждан.

Элизабет Трасс избрали на пост премьер-министра 5 сентября. За нее проголосовали 81,3 тыс членов Консервативной партии (тори), за ее конкурента – бывшего министра финансов Риши Сунака – 60,4 тыс. Трасс до премьерства занимала пост министра иностранных дел. После Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй она станет третьей женщиной на позиции премьера.

Почему в итоге победила Трасс, а не Сунак, хотя одно время второму отдавали большее предпочтение?

Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок тоже считает, что у Сунака имелись преимущества.

"В публичных дебатах, которые предшествовали голосованию, Риши Сунак зачастую выглядел более убедительно, чем Лиз Трасс. В глазах ее оппонентов Лиз Трасс действительно выглядит слабым политиком, но для сторонников она может казаться если не новой Тэтчер, то во всяком случае решительной женщиной-ястребом, лидером, который сможет вернуть Британии былое величие как на международной арене, так и внутри страны", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Проблема Риши Сунака, по мнению эксперта, заключалась не в нем самом, а в его жене Акшате Мурти, которая является не только гражданкой Индии, но и дочерью богатейшего бизнесмена этой страны.

"Несмотря на близкие связи Великобритании и Индии, очевидно, у британских консерваторов были опасения относительно того, что, став главой партии и премьер-министром Великобритании, Сунак может волей-неволей стать проводником индийских интересов. Вряд ли можно сказать, что существуют какие-то принципиальные, экзистенциальные противоречия между Лондоном и Нью-Дели, но в вопросах премьерства большая щепетильность не представляется чем-то излишним, особенно памятуя об известной нещепетильности уходящего лидера тори Бориса Джонсона", - подчеркнул Бышок.

Надо сказать, что правление Трасс станет вызовом и испытанием как для самой Британии и ее противников, так и для союзников. На российско-украинском направлении она пытается действовать как "ястреб". Ястребиность в сочетании с малограмотностью может привести к фатальным ошибкам. Достаточно вспомнить, как во время беседы с российскими коллегами глава МИД Трасс потребовала отвести войска России от "украинской территории" Ростова. Трасс – сторонник поставок Украине большего количества РСЗО и тяжелого вооружения. 11 июля она сказала, что Великобритания должна добиться поражения России на Украине. В конце августа кандидат на пост премьера Трасс допустила применение ядерного оружия "при возникновении угрозы для Соединенного Королевства".

Жесткий настрой Трасс к России может вдохновить русофобскую Польшу и зачинщика украинского кризиса Соединенные Штаты. Однако расслабляться им не стоит. У Трасс свое понимание союзничества. Вероятно, она, чтобы доказать свою роль, будет делать ставку на особую роль Лондона в НАТО и в антироссийской коалиции. Трасс не готова принимать авторитет Вашингтона. Согласно инсайдам Financial Times, на переговорах с коллегой из США Энтони Блинкеном глава Форин-офис вела себя дерзко. Разговор был "далек от дипломатического". На встрече Трасс поставила под сомнение концепцию Черчилля об "особых отношениях" Лондона и Вашингтона и сказала, что отношения Великобритании с Канадой, Японией и Мексикой куда более "особые", чем с США. Беседа получилась "грубой и напористой", а Трасс выразила "максималистские взгляды, не думая о последствиях".

Трасс не раз ловили на ляпах и ошибках. Как-то она обещала оказать "поддержку балтийским союзникам через Черное море", в другой раз обещала "продолжить бороться за Путина". Тем не менее, Трасс далеко не глупый человек. У нее долгая карьера. В политику она рвалась. Трасс – гибкая. Сначала она вступила в лейбористскую партию, затем сменила ее на консервативную. До Брекзита выступала против выхода из ЕС, но после референдума – поддержала. Элизабет Трасс – хитрый конъюнктурщик. Она восемь лет занимала различные должности в правительстве, включая посты министра окружающей среды, юстиции, торговли, по делам женщин и равенства, и наконец – МИД. Кроме того, работала аналитиком в компании Shell. До Джонсона, может, и не дотягивает, но Трасс – тоже популист. Мы помним, как она разъезжала на танке в Эстонии, чтобы показать зубы России.

Проблемы с географией и популизм подрывают силу противника России в лице Великобритании, но делать расчет на эти "минусы" рискованно. Трасс будут окружать грамотные советники. Она будет действовать в рамках той британской политики, которая давно выстроена по отношению к России. Трасс готова действовать максимально жестко и по санкциям, и по поставкам оружия. Так что новое правительство способно принести хлопот российской внешней политике на Украине и не только там.