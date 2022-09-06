РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Нелегитимный ястреб на посту премьера Великобритании

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
Нелегитимный ястреб на посту премьера Великобритании

Британская избирательная система по международным стандартам считается демократичной. Партии выбирает народ, а кабмин – победившая на выборах партия. Однако, когда дело доходит до чехарды во власти, демократичность оказывается весьма условной. Недавно после скандала с вечеринками ушел в отставку премьер Борис Джонсон. Досрочно уходила и его предшественница Тереза Мэй, потому что не могли никак договориться с Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. И Джонсона, и его последователя выбирали консерваторы на правах правящей партии. На бумаге все верно, ничего не нарушено. А что говорит общественное мнение – важный индикатор легитимности в демократических странах?

Кандидатуру новоизбранного премьер-министра Элизабет Трасс не одобряет как минимум половина граждан Великобритании. По опросам YouGov, 17% респондентов "относительно разочарованы" назначением Трасс, а 33% - "очень разочарованы". Еще 28% затруднились ответить. Личностью нового премьера довольны лишь 22% граждан. 

Элизабет Трасс избрали на пост премьер-министра 5 сентября. За нее проголосовали 81,3 тыс членов Консервативной партии (тори), за ее конкурента – бывшего министра финансов Риши Сунака – 60,4 тыс. Трасс до премьерства занимала пост министра иностранных дел. После Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй она станет третьей женщиной на позиции премьера.

Почему в итоге победила Трасс, а не Сунак, хотя одно время второму отдавали большее предпочтение?

Кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок тоже считает, что у Сунака имелись преимущества.

"В публичных дебатах, которые предшествовали голосованию, Риши Сунак зачастую выглядел более убедительно, чем Лиз Трасс. В глазах ее оппонентов Лиз Трасс действительно выглядит слабым политиком, но для сторонников она может казаться если не новой Тэтчер, то во всяком случае решительной женщиной-ястребом, лидером, который сможет вернуть Британии былое величие как на международной арене, так и внутри страны", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Проблема Риши Сунака, по мнению эксперта, заключалась не в нем самом, а в его жене Акшате Мурти, которая является не только гражданкой Индии, но и дочерью богатейшего бизнесмена этой страны.

"Несмотря на близкие связи Великобритании и Индии, очевидно, у британских консерваторов были опасения относительно того, что, став главой партии и премьер-министром Великобритании, Сунак может волей-неволей стать проводником индийских интересов. Вряд ли можно сказать, что существуют какие-то принципиальные, экзистенциальные противоречия между Лондоном и Нью-Дели, но в вопросах премьерства большая щепетильность не представляется чем-то излишним, особенно памятуя об известной нещепетильности уходящего лидера тори Бориса Джонсона", - подчеркнул Бышок.

Надо сказать, что правление Трасс станет вызовом и испытанием как для самой Британии и ее противников, так и для союзников. На российско-украинском направлении она пытается действовать как "ястреб". Ястребиность в сочетании с малограмотностью может привести к фатальным ошибкам. Достаточно вспомнить, как во время беседы с российскими коллегами глава МИД Трасс потребовала отвести войска России от "украинской территории" Ростова. Трасс – сторонник поставок Украине большего количества РСЗО и тяжелого вооружения. 11 июля она сказала, что Великобритания должна добиться поражения России на Украине. В конце августа кандидат на пост премьера Трасс допустила применение ядерного оружия "при возникновении угрозы для Соединенного Королевства".

Жесткий настрой Трасс к России может вдохновить русофобскую Польшу и зачинщика украинского кризиса Соединенные Штаты. Однако расслабляться им не стоит. У Трасс свое понимание союзничества. Вероятно, она, чтобы доказать свою роль, будет делать ставку на особую роль Лондона в НАТО и в антироссийской коалиции. Трасс не готова принимать авторитет Вашингтона. Согласно инсайдам Financial Times, на переговорах с коллегой из США Энтони Блинкеном глава Форин-офис вела себя дерзко. Разговор был "далек от дипломатического". На встрече Трасс поставила под сомнение концепцию Черчилля об "особых отношениях" Лондона и Вашингтона и сказала, что отношения Великобритании с Канадой, Японией и Мексикой куда более "особые", чем с США. Беседа получилась "грубой и напористой", а Трасс выразила "максималистские взгляды, не думая о последствиях".

Трасс не раз ловили на ляпах и ошибках. Как-то она обещала оказать "поддержку балтийским союзникам через Черное море", в другой раз обещала "продолжить бороться за Путина". Тем не менее, Трасс далеко не глупый человек. У нее долгая карьера. В политику она рвалась. Трасс – гибкая. Сначала она вступила в лейбористскую партию, затем сменила ее на консервативную. До Брекзита выступала против выхода из ЕС, но после референдума – поддержала. Элизабет Трасс – хитрый конъюнктурщик. Она восемь лет занимала различные должности в правительстве, включая посты министра окружающей среды, юстиции, торговли, по делам женщин и равенства, и наконец – МИД. Кроме того, работала аналитиком в компании Shell. До Джонсона, может, и не дотягивает, но Трасс – тоже популист. Мы помним, как она разъезжала на танке в Эстонии, чтобы показать зубы России.

Проблемы с географией и популизм подрывают силу противника России в лице Великобритании, но делать расчет на эти "минусы" рискованно. Трасс будут окружать грамотные советники. Она будет действовать в рамках той британской политики, которая давно выстроена по отношению к России. Трасс готова действовать максимально жестко и по санкциям, и по поставкам оружия. Так что новое правительство способно принести хлопот российской внешней политике на Украине и не только там.

845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version