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Оправдание терроризма стоило жительнице КБР 300 тысяч рублей

Оправдание терроризма стоило жительнице КБР 300 тысяч рублей

Южный окружной военный суд вынес приговор жительнице Кабардино-Балкарии по делу об оправдании терроризма в социальных сетях, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по КБР.

Уроженка Нальчика опубликовала на анонимной странице в одной из соцсетей материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.

Анонимность не помогла гражданке скрыться от правосудия, и  правоохранители пресекли преступную деятельность.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в сети интернет").

Отмечается, что суд признал ее виновной в совершении преступления и приговорил к штрафу в размере 300 тыс рублей.

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