Мадрид: ЕС до конца недели может принять решение о предельной цене на российский газ

6 сен. 14:30

Министры энергетики государств Евросоюза могут на этой неделе договориться о введении потолка цен на российский газ, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра экологических преобразований Испании Тересу Риберу.

Она уточнила, что оценивает как возможную реализацию такого ограничения, однако обеспечить ее работу будет сложно.

"Я считаю, мы проведем важные дебаты, чтобы задать Европейской комиссии направление", - добавила министр.

Напомним, 9 сентября Совет ЕС по энергетике оценит возможность ограничения цен на российский газ в рамках сдерживания цен на энергоресурсы.