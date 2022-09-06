Эрдоган - Греции: удар может быть нанесен "в любой момент"

6 сен. 14:07

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на действия Афин в Эгейском и Средиземном морях

"В Афинах осведомлены о решимости Турции в вопросе противодействия и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе", - цитирует его Anadolu.

Он также добавил, что тема афинских провокаций в море поднята на уровне НАТО.

"Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар", - заключил президент.