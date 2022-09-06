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Эрдоган - Греции: удар может быть нанесен "в любой момент"

Эрдоган - Греции: удар может быть нанесен &quot;в любой момент&quot;

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на действия Афин в Эгейском и Средиземном морях

"В Афинах осведомлены о решимости Турции в вопросе противодействия и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе", - цитирует его Anadolu.

Он также добавил, что тема афинских провокаций в море поднята на уровне НАТО.

 "Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар", - заключил президент.

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