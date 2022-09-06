Россия первой сделает шаг в цифровой мир будущего?

Россия может уже в этом году начать совершать трансграничные платежи в криптовалютах, следует из заявлений замглавы Минфина Алексея Моисеева на Восточном экономическом форуме.

Накануне замминистра сообщил о принципиальном достижении такой договоренности с Центробанком, а сегодня уточнил, что вопросы трансграничных платежей в криптовалюте ведомство надеется урегулировать уже в осеннюю сессию Госдумы.

"Сейчас нет прямых препятствий для расчетов в криптовалюте с точки зрения трансграничных платежей. Вопрос стоит только в том, как переводить криптовалюту в фиат. Прямых запретов на это также нет. Но мы хотели бы этот процесс урегулировать лучше. Надеюсь, что какие-то элементы регулирования в эту сессию уже предложим", - цитирует Моисеева ТАСС.

Такое решение финансовых властей было ожидаемым: на фоне отключения российских банков от международной платежной системы SWIFT и других санкций возникла необходимость искать альтернативные пути экономического взаимодействия с миром. Впрочем, едва ли можно говорить, что это только вынужденная мера. Напротив, переход к цифровым валютам - общемировой тренд, который начался еще несколько лет назад.

В частности, Центральный Банк России, напомнил бывший замглавы регулятора Александр Хандруев, уже проводит в жизнь пилотный проект по использованию цифрового рубля. "Помимо цифрового рубля, есть возможность токенизировать расчеты, уже появились конкретные примеры. Так что все это реализуемо на практике, просто нужно отработать все эффекты, в том числе побочные, отрицательные, провести очень серьезную подготовительную работу, включая эксперименты по расчетам с зарубежными партнерами - и будет создан принципиально новый механизм совершения операций", - рассказал эксперт корреспонденту "Вестника Кавказа".

По его словам, другие страны также разрабатывают подобные системы, но они пока делают лишь первые шаги. "В целом есть два направления. Одно сводится к созданию глобальной всемирной единицы, но это нереализуемо на практике. Второе предполагает создание цифровых валютных блоков с ограниченным доступом. Скорее всего, мир пойдет по второму пути. Сейчас это делают в Китае, но работа находится на стадии экспериментов, никто не торопится перенести их результаты в реальную жизнь", - отметил он.

Александр Хандруев пояснил, что, по всей видимости, прежде чем запускать механизм расчетов через цифровую валюту центральных банков, сначала коммерческие банки попробуют токенизировать деньги и рассчитываться через специальные счета.

"Например, "Норникель" уже выпустил свои токены, которые выступают в качестве платежа. Токен по сути - это суррогат безналичных денег, их цифровой аналог, на который не распространяются никакие запреты и ограничения. С другой стороны, пока возникает масса технических и даже политико-экономических вопросов: какую стоимость несет токен, какими документами можно подтвердить прохождение платежа, идентифицировать плательщика и так далее. Об этом и сказал Моисеев - все будет проводиться в экспериментальном порядке. Он допустил возможность, а значит, что ведутся разработки в этом направлении. В конечном счете, думаю, весь мир перейдет на расчеты с использованием как цифровых денег коммерческих банков, так и денег центральных банков, цифровых валют", - заявил бывший замглавы ЦБ РФ.

Для России новая система будет особенно актуальна. "Она позволит преодолеть барьеры, которые накладывают на Россию санкции недружественных стран. Мы создадим собственную систему для трансграничных платежей. Она будет относительно замкнутой, но открытой, не автаркичной, в ней смогут участвовать все, кто пожелает. При этом мы ликвидируем зависимость от расчетов в долларах или другой токсичной для нас валюте - евро, иенах, австралийских, канадских долларах и швейцарских франках", - рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что мир сейчас переживает эпоху цифрового передела. "В обозримой перспективе, в течение примерно 3-5 лет, будет возникать совершенно новая система платежно-расчетных отношений. Новые дизайн, система расчетов будут складываться из того, какими будут результаты текущих экспериментов. Во всех странах мира, не только в РФ, ведутся целенаправленные работы. Так что мы стоим на пороге качественного изменения системы платежно-расчетных отношений, и Россия здесь в числе лидеров", - обратил внимание Александр Хандруев.

На этом пути, указал он, есть две опасности: опоздать и забежать вперед, и вторая более серьезна, чем первая. "Все ведущие страны мира, около 80% всех государств, уже работают над цифровыми валютами центральных банков: это и ФРС, и ЕЦБ, и Банк Англии, и Народный банк Китая, и Банк России, и многие другие центробанки. Параллельно идет процесс развития частных криптовалют: на сегодня эмитировано 22 тыс частных криптоактивов разного рода, которые могут быть криптовалютами. Однако никто не торопится, и все это пока находится на стадии очень обстоятельной, глубокой проработки", - сообщил он.

Возможно, ситуация, в которой Россия оказалась из-за санкций Запада, послужит дополнительным импульсом для запуска новой системы международных платежей. И попытки западных стран с помощью рестрикций ограничить экономические связи РФ с внешним миром дадут противоположный результат, так что страна, напротив, станет первопроходцем и лидером в новом цифровом мире.