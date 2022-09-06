Вильфанд пообещал москвичам потепление к выходным

6 сен. 13:45

Потепление в Москве начнется в пятницу, в выходные 10-11 сентября воздух в столице прогреется до плюс 16 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Начиная с пятницы, погода существенно изменится, температура повысится на 1-2 градуса, в пятницу ожидается от плюс 12 до плюс 14-15 градусов, а в субботу и воскресенье даже до плюс 16 градусов", - рассказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что сильно на погоду повлияет ветер - он ослабнет до 3м/с и будет дуть с востока, более теплый.

"То есть, уже погода будет маловетреная и, что еще очень важно, она будет малооблачной, будет больше солнца", - пояснил синоптик.

Северный ветер и холод сохранятся в столичном регионе до 8 сентября. Текущий температурный режим опережает свой климатический ход на три недели, отметил Вильфанд.