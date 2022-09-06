Анкара сообщила о встрече с Москвой по АЭС "Аккую"

6 сен. 13:39

Российская и турецкая делегации проведут переговоры по устранению проблем по АЭС "Аккую", сообщил глава Минэнерго Турции и Фатих Донмез.

"Переговоры по "Аккую" продолжаются. Обе стороны сформировали делегации для координации. Была первая встреча, сейчас будет вторая. Наш президент также внимательно следит за этим процессом. Консенсуса пока нет", - цитирует его издание Milliyet.

Министр подчеркнул, что обе стороны должны действовать более конструктивно и более осмотрительно. Он добавил, что график проекта не терпит задержек.