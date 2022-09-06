Получить разрешение на оружие стало гораздо сложнее в Казахстане

6 сен. 13:35

Правила получения лицензии на оружие ужесточаются в Казахстане с 11 сентября, об этом сообщило МВД республики.

Согласно поправкам в закон, получить разрешение для охотничьего гладкоствольного оружия теперь можно не с 18, а с 21 года.

Для того, чтобы получить разрешение на оружие, обязательно надо пройти психологические тесты на склонность к насилию и игромании.

Полученные разрешения аннулируются за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, повторную утерю оружия, участие в незаконных митингах, нарушение режима ЧП, правового режима, действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП. Потеряют лицензию и те, кто лишился гражданства, получил защитное предписание по факту бытового насилия или имеет медицинские противопоказания к владению.

Пожизненно лишаются права на оружие привлеченные к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, наркотиков, психотропов, а также совершившие террористические и экстремистские преступления.