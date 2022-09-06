Все отели Турции к концу 2022 года будут принимать карты "Мир"

6 сен. 13:20

До конца года карты "Мир" можно будет использовать во всех турецких отелях, данный вопрос решается на уровне госкомиссии, рассказал в интервью "Известиям" директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

Он сообщил, что в начале сезона, когда стало понятно, что не работают российские Visa и MasterCard, были переживания о том, что как будет проходить оплата, как ситуация повлияет на активность туристов.

"Сейчас мы видим, что "Мир" принимают практически ‎повсеместно, этот вопрос почти решен. В большинстве туристических зон карта работает, по ней можно либо сразу расплатиться, либо снять наличные в банкоматах и расплатиться кэшем. То есть проблем с расчетом картой "Мир" в Турции ‎у россиян нет", - поделился Егармин.

По словам глава РТДС, планируется сделать так, чтобы до конца года "Мир" принимали во всех отелях Турции. "На уровне государственной комиссии этот вопрос решается. И больше того, в Турции нет тех, кто был бы против. Наоборот", - отметил он.

Турцию этим летом посетили около 2,8 млн россиян.