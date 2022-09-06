В Казахстане назвали число участников межрелигиозного форума

6 сен. 13:14

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой сената парламента Мауленом Ашимбаевым, который рассказал о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в Нур-Султане.

Он отметил, что в столицу Казахстана приедут свыше 100 делегаций из более чем 50 государств. Также Ашимбаев напомнил о визите Папы Римского Франциска, Верховного имама Аль Азхара шейха Ахмада ат-Тайеба и других духовных лидеров.

Спикер заявил, что предстоящий форум вызвал небывалый интерес среди масс-медиа. Аккредитацию прошли сотрудники более 200 зарубежных и более 300 казахстанских СМИ.

Сам же Токаев в очередной раз рассказал о необходимости продвижения культуры глобального диалога и важности участия Казахстана в данном процессе. Кроме того, он подчеркнул значимость проведения форума в современных условия.

Стоит добавить, что Ашимбаев является руководителем секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.