Второй саммит Россия - Африка запланирован на следующее лето

6 сен. 13:11

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел МИД Михаил Богданов обсудил с послом Сенегала в Москве Жан-Батистом Тиатьи Тином подготовку к проведению следующим летом второго саммита Россия - Африка, такое сообщение распространил МИД РФ.

"Был констатирован настрой Москвы и Дакара на углубление политического диалога и координацию принципиальных позиций в ООН и на других международных площадках. В этом контексте затрагивались некоторые аспекты подготовки к проведению летом 2023 года второго саммита Россия - Африка", - сказано в нем.

Дипломаты также обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе поговорили о расширении взаимовыгодных торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных связей.