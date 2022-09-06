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Токио осудил выход Москвы из договора о безвизовых поездках

Токио осудил выход Москвы из договора о безвизовых поездках

Японский премьер-министр Фумио Кисида осудил решение России о выходе из двустороннего соглашения об облегченном посещении южных Курил японцами - бывшими жителями этих островов, а также из договора о взаимных безвизовых поездках.

"Это необоснованное и неприемлемое [действие]", - цитирует его ТАСС.

Политик также выразил несогласие с позицией Москвы относительно того, что ответственность за ухудшение отношений между странами лежит на Токио.

Напомним, накануне Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, ранее жившими на них, а также договора о процедуре взаимных поездок.

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