Токио осудил выход Москвы из договора о безвизовых поездках

6 сен. 13:05

Японский премьер-министр Фумио Кисида осудил решение России о выходе из двустороннего соглашения об облегченном посещении южных Курил японцами - бывшими жителями этих островов, а также из договора о взаимных безвизовых поездках.

"Это необоснованное и неприемлемое [действие]", - цитирует его ТАСС.

Политик также выразил несогласие с позицией Москвы относительно того, что ответственность за ухудшение отношений между странами лежит на Токио.

Напомним, накануне Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, ранее жившими на них, а также договора о процедуре взаимных поездок.