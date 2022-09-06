Пашинян предварил переговоры с Путиным поздравлениями Лиз Трасс 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ожидании переговоров с президентом России Владимиром Путиным, находясь во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, поздравил Элизабет Трасс с победой над Риши Сунаком в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании. Весьма характерный политический жест с учетом принципиально антироссийской позиции Трасс, которая в начале этого года даже отказалась признавать суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями.



Текст заявления немедленно поднимает ряд вопросов с российской стороны. К примеру, в самом начале документа Пашинян выразил уверенность, что Британия под руководством Трасс будет "вносить свой весомый вклад в преодоление глобальных вызовов". Но с точки зрения Лиз Трасс, глобальным вызовом номер один является Россия, поэтому пожелание армянского премьер-министра выглядит весьма двусмысленно: Ереван ждет, что Лондон "преодолеет" Москву?



Затем Пашинян говорит о "развитии и углублении многопланового сотрудничества Армении с Соединенным Королевством" и о том, что в период правления Трасс "армяно-британские отношения получат новый импульс и качество во благо процветания наших стран и благополучия наших дружественных народов". Опять же, если новый британский премьер во главу угла ставит борьбу с Москвой, какого нового импульса и качества отношений может дожидаться от Лондона Ереван? И что за "многоплановое сотрудничество" ведет с недружественным России государством российский стратегический союзник и член ОДКБ и ЕАЭС?



Тем тревожнее для России звучит заключительная часть поздравления Пашиняна в адрес Трасс: "В двусторонних отношениях пока есть нереализованный потенциал, для выявления и реализации которого я ожидаю тесного сотрудничества с новым правительством Соединенного Королевства". Это прямое предложение Еревана о повышении уровня отношений с Лондоном, которое при традиционной антироссийской внешней политике Британии может быть только во вред российско-армянским связям. Армения как будто решила диверсифицировать то, что в современных условиях диверсифицировать невозможно – состав союзников, добавив к России прямых врагов России.



Канцелярия Никола Пашиняна могла бы подождать с этим заявлением и опубликовать после переговоров армянского премьера с Владимиром Путиным, но Пашинян, судя по всему, решил поднять ставки перед встречей с российским лидером и показать, что у Армении есть и готовность, и даже желание ослабить связи с Россией и передвинуться поближе к Западу. Наступившее в этом году время перемен Ереван явно воспринял по-своему – как возможность освободиться от российского влияния – однако у этого плана есть несколько недостатков, из-за которых какого-то практического дрейфа Армении на запад пока не заметно.



Во-первых, Россия Армению никуда не отпустит. Из того, что Москва настолько сблизилась с Баку, что подписала с ним Декларацию о союзническом взаимодействии, не следует, будто в Кремле согласны на равновеликое отдаление Еревана. В Армению вложено слишком много российских средств, сил и времени, чтобы позволять недружественным РФ государствам бесконтрольно "углублять сотрудничество" с республикой. В Армении стоит российская военная база, ее границы с Турцией и Ираном охраняет ФСБ, железные дороги находятся в концессии РЖД, множество предприятий на армянской территории являются собственностью РФ. Россия не намерена все это терять и обязательно найдет способ, как удержать Армению на своей геополитической орбите.



Во-вторых, Западу сейчас по существу не до Армении. В целом в Европе и США есть всего две группы, для которых Армения имеет какое-то действительное значение: националистически настроенная часть армянской диаспоры и антироссийские/антитурецкие политики (использование армянской темы в электоральных целях не в счет). И для тех, и для других Республика Армения и ее граждане, как показывает опыт, являются не более чем неодушевленным инструментом для выполнения задач, далеких от национальных интересов РА. Националистами движет тюркофобия, желание видеть Армению в состоянии вечной войны с Турцией и Азербайджаном, а политиками – потребность давить на Москву или Анкару в любой доступной точке. О самой стране и ее жителях на Западе на самом деле никто не думает.



Поэтому сейчас, когда США и Европа в теории пытаются "преодолеть глобальный вызов" в лице борьбы России за свою безопасность, а на практике погружают свои страны в каскад кризисов – энергетический, продовольственный, производственный, социальный, политический, экзистенциальный – они попросту не могут уделить ни рабочих ресурсов, ни даже внимания предложениям о сотрудничестве от российских союзников. Особенно когда российский союзник, как Ереван, ничего особенного дать не может для противостояния Москве, а требовать для себя будет очень и очень многого. Армянские власти хотели бы предложить Западу обмен: мы поможем вам в вашей борьбе против РФ, а вы нам – в нашей против Азербайджана. Вот только мотивов давить на Азербайджан у Европы нет вовсе, от контактов с Баку она получает прямую выгоду, в отличие от контактов с Ереваном.



Эти две причины и заставляют Никола Пашиняна ездить по России, когда его в город за 7 тысяч километров от Еревана приглашает Владимир Путин. Как бы Армения ни хотела уйти подальше от России, она не может этого сделать. Но и от стремления на Запад ее эти причины не отвращают – отсюда столь скандальные поздравления русофобскому политику Лиз Трасс с получением главной руководящей должности в Британии. В данном случае можно только выразить сожаление тем, что надежда умирает последней: Армении и ее гражданам куда больше было бы пользы от полноценного союзничества с Россией, чем от таких бесплодных геополитических игр. Стоит ожидать, что эта тема обязательно будет затронута на переговорах Путина с Пашиняном.