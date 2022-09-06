Грузинские огнеборцы справились с пожаром в Кахетии

6 сен. 13:02

Грузинские спасатели полностью потушили пожар, неделю назад вспыхнувший в лесу у села Шилда Кварельского района (регион Кахети), - сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Пожар вспыхнул в лесу 1 сентября. К его тушению привлекались и личный состав СЧС Грузии, и Силы обороны страны, и спецтехника, и авиация, - передает Sputnik Грузия.

Процесс тушения пожара замедлял сложный рельеф местности, однако люди справились с огнем. Сегодня утром специалисты демонтировали временные палатки, территорию уже покинули и резервисты.