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Трасс поможет бизнесу с затратами на электроэнергию

Трасс поможет бизнесу с затратами на электроэнергию

Новоизбранная премьер Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении потратить 40 млрд фунтов из бюджета страны на помощь местному бизнесу с сокращением затрат на подорожавшую электроэнергию, сообщает Bloomberg.

Как заявили в издании, она планирует либо установить гарантированную цену за единицу мощности, либо предложить поставщикам электроэнергии предельный уровень цен, в пределах которого они смогут сами регулировать ценообразование.

Ожидается, что кабинет министров возместит поставщикам энергии их убытки, а стоимость энергии, взимаемая с предприятий, будет пересматриваться ежеквартально.

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