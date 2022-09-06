Трасс поможет бизнесу с затратами на электроэнергию

6 сен. 13:01

Новоизбранная премьер Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении потратить 40 млрд фунтов из бюджета страны на помощь местному бизнесу с сокращением затрат на подорожавшую электроэнергию, сообщает Bloomberg.

Как заявили в издании, она планирует либо установить гарантированную цену за единицу мощности, либо предложить поставщикам электроэнергии предельный уровень цен, в пределах которого они смогут сами регулировать ценообразование.

Ожидается, что кабинет министров возместит поставщикам энергии их убытки, а стоимость энергии, взимаемая с предприятий, будет пересматриваться ежеквартально.