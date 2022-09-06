Азербайджан закупит у Турции и Израиля новые виды оружия

6 сен. 12:40

В рамках 4-й международной оборонной выставки "ADEX" в Баку и 13-й международной выставки "Securex Caspian" Азербайджан подпишет соглашения с Турцией и Израилем о покупке нового оружия, сообщил министр оборонной промышленности Мадат Гулиев.

Он отметил, что Азербайджан продолжает сотрудничество как с турецкими, так и с израильскими компаниями.

"Вместе с Турцией мы работаем над таким оружием, которое рассчитано на 10-15 лет вперед. То есть мы смотрим в будущее. Мы даже смотрим на 20 лет вперед", - добавил Гулиев.