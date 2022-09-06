Дагестан займется развитием туристической инфраструктуры

6 сен. 12:37

В Дагестане в связи с ростом турпотока планируется увеличить число мест для размещения туристов, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Сама тематика - развитие туризма - очень важна, так как с учетом разного рода ограничений турпоток в Дагестан вырос в разы. По данным на август мы приняли более 1,5 млн туристов", - цитирует его "Интерфакс".

По его словам, в связи с ростом туристического потока появилась необходимость развития туристской инфраструктуры.

Глава Дагестана подчеркнул, что все сферы туризма, которые есть, присущи для республики: экотуризм, пляжный отдых, возможность посещения исторических и памятных мест, спортивный туризм, гастротуризм, конные прогулки, рафтинг и многое другое.

"С прошлого года мы занимаемся развитием туристической инфраструктуры, формированием кластеров туристических, которые должны обеспечить приезжающих гостей всем необходимым, начиная от проживания и заканчивая вопросами логистики", - уточнил Меликов.

Он добавил, что в данном вопросе со стороны правительства и глав других регионов есть поддержка.