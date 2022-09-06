Крым поможет освобожденным территориям Украины в проведении референдума

6 сен. 12:36

Крымские власти готовы помочь в организации референдума на освобожденных территориях Украины, - сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Мы готовы оказать помощь, когда будут определены сроки и параметры проведения референдумов в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Это очень важно, поэтому мы готовы оказать абсолютно любую помощь, в том числе методическую, избирательным комиссиям", - отметил он, передает ТАСС.

Крым имеет уникальный опыт после проведения собственного референдума в 2014 году, - добавил Константинов.