ВТБ сохранит присутствие в Азербайджане, Казахстане, Китае и других дружественных странах

6 сен. 12:32

Банк ВТБ намерен сохранить присутствие на рынках дружественных стран, рассказал в кулуарах ВЭФ глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы, в отличие от других банков, ниоткуда не уходим, за исключением, может, Грузии, потому что там вопрос жестко стоит", - сообщил он.

Сбер и Альфа-банк ушли из Казахстана, тогда как ВТБ сохранил свой дочерний банк в республике.

По словам Костина, сейчас сложно открывать новые филиалы. "Я думаю, что важно сохранить и создать правильную систему функционирования тех банков, которые есть. У нас, за исключением арабских стран, в ключевых наших партнерских юрисдикциях - Китай, Индия, Вьетнам, и странах ближнего зарубежья - Армения, Азербайджан, Казахстан - банки есть. Поэтому сегодня достаточно важно, чтобы они работали", - подчеркнул он.

По словам главы ВТБ, наличие филиалов и дочерних банков в этих странах позволяет обеспечить стабильный канал связи.