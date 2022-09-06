Ночные ливни закрыли дороги в горах Дагестана

6 сен. 12:23

Сильные дожди, обрушившиеся на Дагестан минувшей ночью, прервали автомобильное сообщение в Тляратинском районе и Бежтинском участке, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В Тляратинском районе селевые выносы произошли на 4-м километре автодороги республиканского значения Анцух – Тлярата, а на дороге местного значения Тлярата – Камилух произошли обвалы скальных пород и селевые выносы на четырех участках, - передает "АиФ Дагестан".

Еще одну дорогу местного значения, Тлярата – Камилух – Кардиб, на 8-м километре перекрыл скальный обвал.

В Бежтинском участке после ливневых дождей произошли скальные обвалы и селевые выносы на четырех участках автодороги республиканского значения Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал.

Сейчас ведутся работы по расчистке заблокированных дорог, их планируется завершить в кратчайшие сроки.