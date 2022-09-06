Еще 38 500 россиян заразились COVID-19

6 сен. 12:17

В России за минувшие сутки выявили 38 500 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 3 916, в Санкт-Петербурге - 3 014, в Подмосковье - 815. В Краснодарском крае - 815, в Ставропольском крае - 268, в Крыму - 338, в Дагестане - 156, в Кабардино-Балкарии - 279, в Адыгее - 72, в Карачаево-Черкесии - 96, в Чечне - 15, в Северной Осетии - 28, в Ингушетии - 35.

Общее число инфицированных в России достигло 19 809 613.

Госпитализированы за сутки 4 203 человека. Выздоровели 46 304 пациента, за все время - 18 823 705.

Умерли за сутки 95 человек, с начала пандемии - 384 882.