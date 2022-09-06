Замглавы Минобороны Ирана прибыл в Баку

6 сен. 12:10

Заместитель министра обороны Ирана адмирал Амир Растегари прибыл с трехдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Вестник Кавказа, адмирал встретится с представителями оборонной промышленности стран-участниц международной оборонной выставки в Баку.

Стоит добавить, что на выставке представлены 208 компаний, в том числе ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Впервые в выставке участвовали компании из Иордании. В этом году восемь стран участвуют в выставке с национальными стендами.