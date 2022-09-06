Упавшую в погреб осетинскую буренку спасатели вытащили погрузчиком

6 сен. 12:10

Североосетинским спасателям пришлось поучаствовать в необычной операции – они извлекли из погреба в селе Чермен Пригородного района республики корову, упавшую туда по неосторожности, - сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

На помощь буренке выезжали специалисты пожарно-спасательной части №17 Владикавказа, однако с помощью своего оборудования вытащить животное они не смогли. Бригаду выручил житель соседнего дома - он пригнал погрузчик, передает "АиФ-Ставрополье".

"Сотрудники МЧС спустились в погреб, закрепили под коровой ленточные тросы и привязали их к ковшу погрузчика", - говорится в сообщении,.

Буренку аккуратно подняли на поверхность, она не пострадала и сейчас с ней все в порядке.