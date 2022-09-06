Россия готовит свой индекс нефти для биржи

6 сен. 11:56

До конца года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже может быть создан собственный индикатор на российскую нефть (бенчмарк), необходимость в нем появилась в связи с уходом международных рейтинговых агентств из России, пояснил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

"Так как рейтинговые агентства постепенно уходят, очевидно, что у нас должны быть свои индикаторы. В настоящий момент у нас такая работа проводится совместно с Минэнерго. Мы полагаем, что она завершится успешно. Никто не мешает нам создавать эти индикаторы", - отметил он.

В настоящее время ведомства обсуждают, как считать такой индикатор для нефти на внутреннем рынке, и как его можно будет распространить на страны, например, Евразийского экономического союза.

Королев уточнил, что сейчас налогообложение считается от ценовых агентств, "но агентства ушли, а мы не можем прекратить считать". "У нас есть другой способ счета, но недостаточно удобный. Нужно сделать нормальный индикатор. При этом мы просто изменим индикатор с внешнего на собственный", - пояснил замглавы ФАС.

По словам замглавы Минэнерго Павла Сорокина, важно, "чтобы биржевый индикатор отражал стоимость товара". "Это означает наличие большое количества продавцов и покупателей, это обязательный элемент, иначе индикатор не отражает реальное положение дел", - заметил он.