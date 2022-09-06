Казахстану не хватает собственного картофеля

6 сен. 11:37

По итогу первого полугодия 2022 года импорт картофеля в Казахстан превысил экспорт в 4,7 раза, несмотря на увеличение объема урожайности культуры в прошлом году, сообщает Energyprom.kz.

В прошлые годы экспорт картофеля всегда превышал импорт: за шесть первых месяцев 2021 года - на треть, в 2020 году - в 7,7 раза.

В текущем году посевные площади картофеля в республике были увеличены. Если в 2021 году валовой сбор картофеля в Казахстане составил 4 млн тонн, то в этом году ожидается больший урожай.

Казахстану для внутреннего рынка необходимы 2 млн т картофеля, излишки пойдут на экспорт.